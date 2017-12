Avião da TAM passa por problemas em pleno vôo no Paraguai Um avião da empresa brasileira TAM teve problemas em um de seus motores uma hora depois de partir de Assunção, com destino a São Paulo, o que fez a aeronave retornar em meio a um alerta geral no aeroporto paraguaio. Darío Galeano, capitão do Corpo de Bombeiros Voluntários, disse que a aeronave "com 46 passageiros decolou às 18 horas e, uma hora e meia depois, estava de volta, sem que nada de grave tenha acontecido". Galeano acrescentou que a aeronave, um Fokker 100, "vem realizando três vôos diários na região do Mercosul há cerca de seis anos, sem problemas", segundo informações obtidas no aeroporto.