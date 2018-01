Avião da Varig foi liberado e segue viagem A assessoria de imprensa da Varig informou que o avião do vôo 8.836, retido em Los Angeles, já foi liberado para seguir viagem para o Aeroporto de Narita, em Tóquio, no Japão. As autoridades norte-americanas não descobriram nenhuma bomba, segundo a empresa. O avião MD-11 continua a viagem com 100 passageiros a partir de Los Angeles. Nesta quinta-feira, por causa de uma ameaça de bomba, os passageiros tiveram suas bagagens checadas no aeroporto americano. O MD-11 partiu do Rio de Janeiro com destino ao Japão, com escalas em São Paulo e em Los Angeles. O Aeroporto de Los Angeles enfrentou nesta quinta-feira dois alarmes falsos: um, de pacote suspeito, e outro, da bomba a bordo da aeronave da Varig. Um dos terminais do aeroporto foi esvaziado, no oitavo incidente do tipo em duas semanas, quando um agente de segurança encontrou um "pacote suspeito" perto do guichê de uma companhia aérea. Mas o pacote não continha nenhuma espécie de explosivo. Todos os passageiros do terminal foram submetidos a um segundo controle das bagagens de mão, o que causou demoradas filas. O avião da Varig foi estacionado numa pista isolada do aeroporto depois de uma ligação anônima ter alertado sobre uma bomba a bordo. O aparelho foi revistado e nenhuma bomba foi encontrada.