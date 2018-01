Avião de Bush interrompe aterrissagem na Flórida O Air Force One, avião que transporta o presidente George W. Bush, interrompeu o procedimento de aterrissagem no aeroporto de Jacksonville, Flórida, mas conseguiu pousar sem problemas em uma segunda tentativa. Os controladores de vôo se alarmaram com a presença de um veículo policial em uma rodovia próxima da pista. "O veículo estava em uma rodovia conectada ao final da pista de pouso", disse o secretário de imprensa da Casa Branca, Scott McClellan. "Estava onde devia estar. A torre (de controle) avistou o veículo, que tinha as luzes acesas. A torre não tinha certeza do motivo de o veículo estar ali, assim solicitou ao avião que parasse a tentativa de aterrissagem". O porta-voz acrescentou que o carro policial não fazia parte da comitiva presidencial, embora estivesse encarregado de seguir à frente do comboio de Bush pela cidade. A interrupção da aterrissagem ocorreu pouco depois do meio-dia (horário local) quando Bush se dirigia à Estação Aérea da Marinha em Jacksonville.