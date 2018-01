Avião de carga azerbaijano cai no Afeganistão e mata sete dos nove tripulantes

BAKU, AFEGANISTÃO - Um avião de carga azerbaijano caiu na noite de quarta-feira perto de um aeroporto militar na Província de Helmand, no sul do Afeganistão, matando sete dos nove tripulantes, informou nesta quinta-feira, 19, uma fonte do governo de Azerbaijão.

O aparelho, um An-12 pertencente à companhia aérea azerbaijana Silk Way, caiu nos arredores do aeroporto de Dwyer, no distrito de Garamsir, operado pelas forças internacionais que atuam no Afeganistão.

De acordo com a fonte governamental, dois tripulantes, ambos cidadãos ucranianos, sobreviveram ao acidente, mas ficaram gravemente feridos.

O Comitê de Aviação Civil do Azerbaijão informou que a tripulação do An-12 era composta por um uzbeque (o capitão), três ucranianos e cinco azerbaijanos.

O acidente de quarta-feira é o segundo com um avião de carga da Silk Way no Afeganistão. Em julho de 2011 um Il-76 caiu deixando os nove tripulantes mortos.

A Silk Way realiza voos de transporte dentro do território do Afeganistão. /EFE