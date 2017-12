Avião de carga cai no Canadá; 7 mortos Um avião de carga britânico, com destino à Espanha, caiu pouco após a decolagem no Canadá, matando todos os sete tripulantes, informa a polícia. Informações preliminares dão a entender que a cauda do Boeing 747 chocou-se com a pista durante a decolagem. O avião caiu numa área arborizada perto de um parque industrial. Fotos da cena mostram um brilho alaranjado no céu, não muito longe de uma estrada rural.