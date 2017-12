Avião de carga dos EUA cai no Afeganistão Um avião de carga MC-130P da força aérea norte-americana caiu em uma área remota do Afeganistão, ferindo todos os oito tripulantes a bordo. "Nenhum dos feridos corre risco de morte", disse o major Brad Lowell, um porta-voz do Comando Central dos EUA, acrescentando que os militares foram levados a um hospital em terreno afegão, sem especificar onde exatamente. Lowell não forneceu maiores detalhes.