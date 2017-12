Avião de Dick Cheney faz pouso forçado em Cingapura O avião "Air Force 2", usado pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, aterrissou neste domingo em Cingapura, devido a problemas técnicos no vôo de volta a seu país, após uma visita de dois dias à Austrália. Segundo a versão digital do jornal local "Straits Times", a aeronave aterrissou na base militar de Paya Levar, onde permanecerá para reabastecer, e o vôo prosseguirá sem a necessidade de Cheney trocar de avião. Fontes da Casa Branca indicaram que aconteceu um problema elétrico no avião, mas que após o reabastecimento o vôo prosseguirá. Cheney retorna aos EUA após uma viagem que o levou a Japão e Austrália, de onde partiu esta manhã e onde discutiu a presença militar no Iraque, a ameaça nuclear do Irã e a detenção do australiano David Hicks na base de Guantánamo (Cuba) há mais de cinco anos, sem que tenham sido apresentadas acusações formais contra ele.