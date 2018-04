Avião de Evo Morales deixa aeroporto de Viena

Autoridades austríacas e bolivianas insistiram que Snowden não estava no avião, que saiu de Moscou na noite de terça-feira. Depois das garantias, França e Espanha liberaram a passagem do jato de Morales por seu espaço aéreo.

O governo da Bolívia afirmou que França, Portugal, Espanha e Itália haviam negado permissão para a entrada do avião em seu espaço aéreo, mas uma porta-voz da autoridade de aviação civil da França disse que não tinha informações sobre o assunto e o governo espanhol declarou que o pedido da Bolívia nunca foi rejeitado. Representantes do governo português, que está enfrentando uma crise política, não responderam aos pedidos de comentário.

Morales, que estava na Rússia para participar de uma reunião com exportadores de gás, disse anteriormente que seu país estava disposto a analisar o pedido de asilo feito por Snowden. O ex-agente da CIA está em uma área de trânsito do aeroporto internacional de Moscou desde que fugiu de Hong Kong no fim do mês passado. Ele é procurado pelos EUA por ter admitido que revelou informações sobre programas de vigilância secreta da Agência de Segurança Nacional (NSA) norte-americana. Fonte: Dow Jones Newswires.