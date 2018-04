Avião de líder alemão oriental deve virar hotel

O avião oficial de Erich Honecker, ex-ditador da Alemanha Oriental, vai virar um hotel de luxo na Holanda. O Ilyushin produzido na União Soviética, que costumava transportar Honecker em suas viagens oficiais nos tempos de Guerra Fria, será equipado com piscina e sauna pelo empresário holandês Ben Thijssen. Thijssen está transformando o avião de quatro motores, que ainda tem o cockpit original, em um hotel cinco-estrelas, com bar, cozinha, televisores de tela plana e internet sem fio. Para realizar essa transformação, ele investiu US$ 635 mil no projeto. O avião receberá seus primeiros hóspedes nos próximos meses no aeroporto de Teuge, perto da cidade de Apeldoorn, a leste de Amsterdã, informou na semana passada o jornal holandês De Telegraaf. A diária para casal na longa suíte de 40 metros custará US$ 495. O hotel poderá hospedar até 15 pessoas. Construído em 1960, o avião foi operado pela empresa aérea alemã oriental Interflug, que fazia viagens para Cuba, Rússia, China e Vietnã. Depois de passar um período como avião oficial do governo, foi retirado de serviço em 1988. De acordo com o empresário, embora a cabine tenha passado por uma reforma completa, o cockpit original ficou intacto. "Honecker voou muitas vezes nesta aeronave", disse. "No cockpit, há um assento que era destinado a um agente da Stasi, a polícia política do regime comunista, que era encarregado do plano de voo e de garantir que o avião fizesse a rota certa." O empresário descobriu o Ilyushin - um dos aviões mais populares e mais usados na antiga União Soviética - no vilarejo de Harbke, no Estado alemão da Saxônia-Anhalt. O avião, usado como bar, encontrava-se próximo da fronteira entre as duas Alemanhas. "Eu o comprei imediatamente como sucata, por US$ 35 mil, porque estava aguardando uma oportunidade como essa havia muito tempo." Thijssen espera que a popularidade de seu "Honecker Hotel" se espalhe. "Os holandeses gostam de dormir em lugares malucos", disse.