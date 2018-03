Avião de Obama faz pouso de emergência por problema mecânico O avião do candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, fez um pouso inesperado em St. Louis nesta segunda-feira, devido a um problemas mecânico. O piloto do avião disse aos passageiros que o problema seria no "controle de profundidade", antes de pousar com segurança em St. Louis. Enquanto o avião estava no procedimento de pouso, o piloto avisou que o defeito tinha sido consertado. "Nós temos controle total da aeronave", afirmou ele. Obama, senador de Illinois, seguia de Chicago para Charlotte, na Carolina do Norte, onde faria um discurso sobre economia. O avião, um MD-80, é a aeronave reserva usada por Obama em sua campanha, que tem sido bastante intensa antes da eleição de novembro contra o republicano John McCain. "Foi uma medida de precaução", disse Linda Douglass, uma das principais assessoras de Obama. (Reportagem de Caren Bohan)