Segundo o site o sudinfo.be, as vítimas eram um homem de 68 anos, uma mulher de 39 e três crianças com idades de 7,6 e 3 anos. O Le Soir informou ainda que as vítimas eram de Bruxelas. O acidente teria acontecido por volta das 10h (horário local). O aeroporto de Charleroi, cerca de 40 milhas ao sul da capital belga, esteve fechado até meio-dia, e os voos foram desviados. As informações são da Associated Press.