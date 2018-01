Avião de pequeno porte faz pouso de emergência em praia portuguesa e mata duas pessoas

LISBOA - Um pequeno avião que realizou um pouso de emergência em uma praia nos arredores de Lisboa causou a morte de dois banhistas, informaram as autoridades.

"As vítimas são um homem e uma menina de oito anos", indicou a autoridade marítima em comunicado. "Um avião com duas pessoas a bordo fez uma aterrissagem de urgência na praia de São João de Caparica, atingindo dois banhistas e provocando as mortes", acrescentou.

"Os dois pilotos não ficaram feridos e estão sendo interrogados pelas autoridades", afirmou o porta-voz da autoridade, Pedro Coelho Dias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A praia de São João, na margem sul do Tajo, a 10 quilômetros de Lisboa, faz parte da turística Costa da Caparica. / AFP e EFE