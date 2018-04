Avião de Schwarzenegger faz pouso forçado nos EUA O avião do governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, fez um pouso de emergência no aeroporto Van Nuys, em Los Angeles, na noite de ontem, por causa do surgimento de fumaça na cabine. O pouso emergencial correu bem e não houve chamas nem feridos. O porta-voz do governador, Aaror McLear, disse que o avião estava a dez minutos de aterrissar no aeroporto de Santa Monica quando o piloto relatou que saía fumaça do painel de instrumentos. O governador e ex-ator escreveu sobre o ocorrido no serviço de microblog Twitter, chamando de "uma pequena aventura". Ele também divulgou uma foto do avião. "Está tudo OK agora", ele escreveu.