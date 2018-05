Avião de Taiwan explode no Japão; passageiros fogem Turistas fugiram pelas rampas de emergência momentos antes de o avião em que estavam explodir e pegar fogo, na segunda-feira, minutos depois pousarem no balneário de Okinawa, no sul do Japão. O motor esquerdo do Being 737-800 da China Airlines, de Taiwan, explodiu pouco depois de pousar na cidade de Naha, procedente de Taipé (capital de Taiwan). O avião ficou destruído, mas os 165 passageiros e tripulantes escaparam, segundo autoridades e testemunhas. "Vi vários passageiros deixarem o avião usando uma rampa. Cerca de um minuto depois, ouvi o som de uma explosão -- foi uma grande explosão", disse Tadahiro Hasuo à TV NHK, acrescentando que, passando de táxi perto do aeroporto, chegou a sentir o calor da explosão. Um vídeo feito por uma testemunha mostrou passageiros escorregando por duas rampas no lado direito do avião, enquanto as chamas e a fumaça tomavam conta do lado esquerdo. Depois que o fogo foi controlado, os restos calcinados do aparelho permaneceram na pista perto do terminal. O nariz ficou caído de um lado, enquanto a cauda -- pintada com um botão de ameixeira, logotipo da empresa -- ficou intacta no outro. Entre as duas partes, era possível ver o resto do interior, onde estava tudo preto de fuligem, e grande parte do teto da cabine havia desaparecido. As investigações preliminares indicam que um vazamento de combustível provocou o incêndio. "Não temos informação que indique que o acidente foi ligado ao terrorismo. Há uma possibilidade de o motor explodir e pegar fogo devido a um vazamento de combustível", disse um policial em Naha, capital de Okinawa, à Reuters. Um aeroviário ficou ferido, segundo a agência de notícias Kyodo. A empresa disse que o avião, com 157 passageiros e oito tripulantes, havia acabado de passar pela manutenção. "Tudo funcionava segundo o procedimento normal, não havia nada errado durante o vôo", disse Johnson Sun, assessor de imprensa da China Airlines. A companhia tem um histórico problemático, com quatro acidentes fatais nos últimos 13 anos, inclusive a queda de um avião na cidade japonesa de Nagoya, em 1994, que matou 264 pessoas. As praias de Okinawa são muito procuradas por veranistas de várias partes da Ásia, especialmente nos últimos anos, com a redução das restrições japonesas a vistos. O Departamento de Aviação Civil de Taiwan anunciou o envio de três representantes e de funcionários da China Airlines a Okinawa para investigar a causa do acidente. Os motores do avião haviam sido fabricados pela CFM International, joint venture entre a General Electric e a Snecma (unidade da Safran), segundo uma fonte do Ministério dos Transportes do Japão, que ressalvou ser cedo para atribuir o acidente a uma falha do motor. (Reportagem adicional de Isabel Reynolds e Leika Kihara em Tóquio e Ralph Jennings em Taipé)