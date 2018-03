"Houve um acidente com o avião em Charlesville, cidade próxima ao aeroporto internacional de Roberts. O avião levava a delegação de Guiné até Monrovia", afirmou o Ministro de Informação da Libéria, Lewis Brown. Ele acrescentou que as autoridades ainda não sabem se houve mortes e quantas pessoas estavam no avião. As informações são da Dow Jones.