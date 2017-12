Avião de transporte militar dos EUA cai no Afeganistão Um avião norte-americano MC-130 de operações especiais caiu hoje no leste do Afeganistão, pouco depois de decolar de uma base militar. Segundo fontes do Pentágono, pelo menos sete dos dez soldados que estavam a bordo sobreviveram ao acidente. Os sobreviventes foram levados à base militar dos Estados Unidos em Kandahar, onde receberam tratamento. Os ferimentos iam de uma perna fraturada a batidas e cortes. O avião caiu aproximadamente às 21h30 locais perto da represa Bande Sardeh, na província de Paktika, pouco depois de decolar de uma base perto de Gardez, cerca de 130 quilômetros ao sudoeste de Cabul. O Comando Central, responsável pela campanha militar norte-americana contra os rebeldes da Al-Qaeda e os combatentes do movimento fundamentalista Taleban, informou que a queda do avião, cujo custo é de aproximadamente US$ 45 milhões, "não parece ter sido resultado de fogo hostil". O MC-130 "Combat Talon", construído pela Lockheed Martin Corp. é uma versão do avião de carga a hélice Hercules C-130 equipado para missões especiais como o reabastecimento de helicópteros em vôo e o transporte de comandos a território hostil. Os aviões têm 29 metros de comprimento e podem transportar até 11.250 quilos. O Combat Talon possui equipamentos eletrônicos e armas e seu principal objetivo é realizar operções noturnas. Um outro MC-130 norte-americano caiu nas montanhas do Paquistão em 9 de janeiro, quando tentava aterrissar. Seus sete ocupantes morreram. Desde o início da ofensiva militar dos EUA no Afeganistão contra a Al-Qaeda e o Taleban, dez soldados norte-americanos morreram em quedas de helicópteros e aviões.