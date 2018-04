Avião derrapa, cai em canal e fere 20 na Indonésia Um avião de passageiros com cerca de cem pessoas a bordo derrapou hoje no fim da pista do aeroporto de Manokwari no momento em que tentava pousar sob forte chuva na província de Papua, na Indonésia. A aeronave, um Boeing 737 operado pela Merpati Nusantara Airline, caiu em um pequeno canal, deixando 20 pessoas feridas, de acordo com o policial Didi Zaenal. Segundo ele, o avião vinha da cidade de Sorong, nas proximidades.