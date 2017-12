Avião derrapa e vai parar na estrada Um pequeno avião particular derrapou na pista após o pouso em Duxford Airfield, a 80 quilômetros ao norte de Londres, e acabou na movimentada rodovia M11. Segundo a porta-voz de Duxford, Sue Chippington, nenhum motorista foi envolvido no acidente. A polícia informou que a aeronave perdeu o freio. Um dos dois passageiros a bordo (os nomes não foram revelados) morreu e o outro sofreu leves ferimentos e saiu andando do local.