Avião desaparece no Peru com 42 passageiros Um avião com 42 passageiros a bordo foi declarado desaparecido hoje, minutos antes de aterrissar em uma cidade do norte do Peru. O avião, um Fokker F-28 de matrícula OB-1396, da companhia aérea comercial TANS, pertencente à Força Aérea Peruana, perdeu comunicação com a torre de controle às 8h43 (horário local), informou Jorge Beleván, chefe das relações públicas da empresa. O avião decolou da cidade costeira de Chiclayo rumo a Chachapoyas, no departamento (Estado) de Amazonas, 650 quilômetros ao norte de Lima. Beleván indicou que o avião contava com combustível suficiente e poderia ter aterrissado em algum aeroporto vizinho. A Força Aérea já iniciou as operações de busca.