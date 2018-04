Avião desaparecido teria seguro de US$ 100 mi

De acordo com o especialista em seguros aeronáuticos, Gustavo Cunha Mello, da Correcta Consultoria, o seguro cobre os prejuízos mesmo se não forem encontradas peças do avião ou não for identificado o motivo do seu sumiço. "Há coberturas, inclusive, para terceiros. As únicas exclusões serão para as pessoas viajando com passaporte falso", explicou ele.

No terceiro dia de buscas, as investigações não descartam a possibilidade de ato terrorista. Dois passageiros - um italiano e outro austríaco - viajavam com passaportes roubados. Os documentos foram roubados na Tailândia, em 2012. No entanto, o governo da Malásia trabalha com várias possibilidades para explicar o desaparecimento do avião, entre elas uma possível explosão, falha do motor, turbulência, erro humano ou até mesmo suicídio.

O avião da Malaysia Airlines, que fazia o voo MH370 com destino a Pequim, desapareceu na madrugada do sábado, 08, e até agora não foram identificadas as causas do sumiço da aeronave. O Boeing 777 transportava 227 passageiros e 12 tripulantes. Procurada, a Allianz não confirmou ser a seguradora do avião. (Colaborou Edgar Maciel)