Avião do Iêmen cai em Comores com 153 a bordo; criança sobrevive Um Airbus A310-300 do Iêmen com 153 pessoas a bordo, incluindo 66 franceses, caiu no mar quando se aproximava do arquipélago de Comores, no Oceano Índico, em meio ao mau tempo nas primeiras horas de terça-feira, disseram autoridades. Uma criança de 5 anos foi resgatada viva do mar.