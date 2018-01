Avião dos EUA cai na Alemanha; outros dois desaparecem Um avião militar de reconhecimento dos Estados Unidos caiu hoje na Alemanha, matando dois tripulantes, informaram oficiais dos EUA. A queda ocorreu quando o aparelho se aproximava do aeroporto de Nuremberg. Na Escócia, dois caças F-15 norte-americanos desapareceram hoje quando sobrevoavam as montanhas, informou a Força Aérea dos EUA. Os aviões estavam num vôo de treinamento e a torre perdeu contato quando estavam sobre as Montanhas de Cairngorm, no planalto escocês.