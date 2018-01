Avião dos EUA é atingido no Iraque Um avião de transporte C-5 da Força Aérea americana fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Bagdá na manhã de quinta-feira, e um alto oficial do Pentágono disse que o aparelho havia sido atingido por fogo inimigo. E uma nota curta, a Força Aérea informa que o avião pousou em segurança, com 63 passageiros e tripulação. A nota oficial não fala em fogo inimigo.