Avião dos EUA pousa no Vietnã pela primeira vez em 30 anos Pela primeira vez desde o fim da guerra, há quase 30 anos, um avião de passageiros americano pousou hoje no Vietnã. O vôo 869 da United Airlines havia decolado ontem de San Francisco e chegou a Ho Chi Minh, antiga Saigon, pouco após as 22h00, hora local (11h00, horário de Brasília). Trata-se do primeiro vôo comercial dos EUA a tocar a pista do Aeroporto Internacional Tan Son Nhat desde que os comunistas tomaram Saigon, em 1975. As relações entre Estados Unidos e Vietnã vêm melhorando consideravelmente nos últimos anos. Os dois países restabeleceram relações diplomáticas em 1995, e em 2001 assinaram um acordo comercial histórico, seguido por um pacto de aviação, ano passado. Em novembro de 2003, pela primeira vez desde a guerra um navio da Marinha americana aportou no Rio Saigon.