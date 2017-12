Avião dos EUA que espionava a China pode ser reparado Técnicos norte-americanos que inspecionaram o avião danificado dos EUA que está retido na China disseram que a aeronave pode ser reparada e deixar a ilha de Hainan. O Pentágono ainda não decidiu como proceder. O secretário de Defesa dos EUA, Donald H. Rumsfeld, teria dito a pessoas próximas a ele preferir que o avião partisse com destino a algum território norte-americano, mas a China informou às autoridades norte-americanas em Pequim que não permitiria isto, disseram dois oficiais que comentaram o assunto sob condição de anonimato. Um alternativa seria desmontar o aparelho turboélice e transportá-lo em uma embarcação ou em uma aeronave de carga. Hoje, não estava claro se a administração Bush pressionaria Pequim para obter permissão de vôo. "Todas as inspeções necessárias foram completadas", afirmou o porta-voz tenente-coronel Terry Sutherland. "Eles conseguiram o que precisavam." Sutherland afirmou que a equipe de cinco técnicos planeja partir da ilha de Hainan, China, na manhã de sábado e seguir para o Havaí afim de apresentar seu relatório ao Comando Pacífico dos Estados Unidos. O danificado avião de reconhecimento está na pista de pouso de uma base militar em Hainan desde 1º de abril. O aparelho fez um pouso de emergência após ter colidido com um caça chinês sobre o mar do Sul da China. O piloto do caça chinês morreu. A tripulação norte-americana do avião de espionagem ficou detida em Hainan por 11 dias antes de ser liberada.