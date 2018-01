Avião é alvo de tiros na Colômbia Um avião da empresa aérea estatal colombiana Satena, com 18 pessoas, foi alvo de vários disparos de armas de fogo que, segundo fontes militares, seriam provenientes dos guerrilheiros da Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O episódio ocorreu nesta quinta-feira, mas foi informado apenas nesta sexta-feira, e não provocou danos no avião nem transtornos no vôo. Nenhum dos 15 passageiros e três tripulantes correram perigo de serem alcançados pelos disparos feitos contra o avião Casa-212, de fabricação espanhola, que voava entre Villavicencio e Macarena, pequeno povoado localizado a 280 quilômetros ao sudeste de Bogotá. O avião aterrizou em Macarena nesta sexta-feira para inspeção, voltando depois para Villavicencio. Imagens mostradas pela televisão indicam apenas dois buracos supostamente abertos pelos projéteis. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL COLÔMBIA