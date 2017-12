Avião e corpos encontrados em montanha do Afeganistão Equipes de resgate localizaram os destroços de um avião americano desaparecido e os corpos dos ocupantes do aparelho, que caiu numa região montanhosa do Afeganistão durante o final de semana. O avião transportava três tripulantes e três soldados, todos americanos. Foi localizado no coração das montanhas do Kush Hindu, disse Ghulam Mohammed, um oficial de polícia. "Encontraram pedaços do motor e as rodas espalhados no topo do Monte Baba", explicou. O Baba tem mais de 5.000 metros de altitude e está coberto de neve. Segundo Mohammed, corpos foram retirados do local e levados para uma base militar dos EUA.