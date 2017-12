Avião é desviado após ameaça de bomba na Alemanha Um avião da companhia de baixo custo Ryanair foi desviado na noite de terça-feira para o aeroporto de Colônia, onde um de seus passageiros foi detido por ameaça de bomba, informou nesta quarta-feira a polícia alemã. O comandante do avião, que havia decolado de Lübeck, na Alemanha, rumo a Londres, decidiu desviar a rota e pousar em Colônia, após uma discussão a bordo entre vários passageiros, quando um jovem de 22 anos afirmou que levava uma bomba em sua bagagem. O piloto emitiu imediatamente um aviso de emergência e as autoridades de segurança aérea alemã ordenaram o desvio. Quando o avião pousou, com 13 passageiros a bordo, a polícia deteve o jovem, em cuja bagagem não foi achada bomba alguma. Aparentemente, ele estava bêbado. O avião retomou seu vôo rumo a Londres com o resto dos passageiros.