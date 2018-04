Avião é desviado após Rússia fechar espaço aéreo

Segundo a companhia, o avião que fazia o voo AF111 foi forçado a pousar em Hamburgo, na Alemanha, para reabastecer porque tinha combustível insuficiente para completar o trajeto após o desvio inesperado. O aeroporto de Hamburgo confirmou que o Airbus A380 pousou pouco depois das 6h (horário local) e conseguiu decolar para Paris depois de uma hora e meia.

Em nota, a Air France havia dito mais cedo que o fechamento do espaço aéreo ocorreu por causa de um exercício militar. Depois a porta-voz da companhia Ulli Gendrot afirmou que o fechamento resultou do lançamento de uma nave russa Soyuz. O foguete decolou como programado às 3h17 (horário local) a partir do cosmódromo de Baikonur no Casaquistão, alugado pela Rússia. Fonte: Associated Press.