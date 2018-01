Avião é desviado para Dallas devido a celular sem dono Um avião do tipo Airbus 319, que voava de Atlanta a San Francisco, foi desviado nesta segunda-feira para o aeroporto de Dallas, no Estado americano do Texas, depois da descoberta de um telefone celular a bordo sem proprietário, informaram as autoridades. As autoridades indicaram que a decisão foi adotada devido a um "excesso de precaução", porque hoje faz cinco anos dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova York, Washington e Pensilvânia.