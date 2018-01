Avião é esvaziado na Flórida depois de incêndio Segundo informações do jornal The New York Times, um Boeing 737 foi esvaziado depois que seu trem de pouso pegou fogo durante a aterrissagem. O vôo 431 vinha de Charlotte, cidade da Carolina do Norte. A aeronave, que trazia 113 passageiros e 5 funcionários, foi esvaziada e ninguém ficou ferido. Segundo informações do jornal, o fogo foi controlado e nenhum incidente grave foi registrado.