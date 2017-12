Avião e helicóptero chocam-se no Japão Um acidente envolvendo um helicóptero e um pequeno avião Cessna matou seis pessoas este sábado, no Japão. Duas das vítimas fatais estavam no helicóptero e quatro delas, no Cessna. Os estilhaços resultantes do choque caíram em uma região residencial da cidade de Kuwana, no oeste do país, onde aconteceu o sinistro. O acidente provocou incêndio em duas casas e destruiu um automóvel devido à queda de partes das aeronaves. O motivo da colisão ainda não pôde ser determinado. Tanto o avião como o helicóptero haviam decolado do aeroporto de Nagoya minutos antes, para vôos de treinamento.