Avião é parado em aeroporto espanhol sob risco de ebola

Um avião da Air France está parado no aeroporto internacional de Barajas, em Madri, nesta quinta-feira, sob suspeita de que um dos passageiros foi contaminado pelo vírus ebola.

Segundo o jornal espanhol El País, o passageiro se queixou durante o voo de que estava com febre, dor de cabeça e suando. Ele chegou a Madri de um voo com escala em Paris, proveniente de Lagos, na Nigéria. A tripulação do voo, preocupada com o seu estado de saúde, alertou as autoridades sanitárias do país.

O passageiro será internado imediatamente no hospital Carlos III, onde a enfermeira espanhola Teresa Romero recebe tratamento contra o ebola após ser contaminada ao tratar de um paciente. No voo estavam 156 passageiros e sete tripulantes.