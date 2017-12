Avião é seqüestrado na Colômbia Um homem armado seqüestrou nesta terça-feira um avião com cerca de 30 passageiros a bordo, quando sobrevoava território controlado pelos guerrilheiros colombianos, informou a Força Aérea da Colômbia. A aeronave ainda se encontra em vôo, com destino a Bogotá, onde deverá chegar dentro de cerca de meia hora, disse o comandante geral da instituição, general Héctor Fabio Velasco. De acordo com ele, aparentemente, o seqüestrador é membro de uma guerrilha. O avião pertence à Satena, empresa aeronáutica comercial administrada pela Força Aérea. O seqüestro ocorreu quando a aeronave voava entre San Vicente del Caguán, maior cidade sob controle guerrilheiro no sul da Colômbia, e a capital.