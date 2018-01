Avião egípcio com 148 a bordo cai no Mar Vermelho Um avião fretado carregando 148 pessoas - na maioria, turistas franceses - caiu no Mar Vermelho pouco após ter decolado do balneário de Sharm el-Sheikh, dizem autoridades. não há notícia de sobreviventes, e um corpo já foi retirado da água. As Forças Armadas do Egito enviaram he;licópteros e barcos de patrulha para a área onde caiu o Boeing 737, que caiu às 5h00 da madrugada, hora local (1h00 da manhã, no Brasil). Sete horas após o acidenre, nenhum sobrevivente havia sido localizado. O destino do vôo era Paris, com escala no Cairo. O Boeing desapareceu do radar pouco depois de ter decolado, segundo autoridades. Nenhum sinal de emergência partiu da aeronave.