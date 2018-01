Avião egípcio faz pouso de emergência na Grécia Um avião da companhia aérea egípcia Egypt Air, procedente de Madrid, na Espanha com destino ao Cairo, fez um pouso de emergência no aeroporto de Atenas, na Grécia, na noite deste sábado, após uma ameaça de bomba, segundo informaram fontes policiais. De acordo com. Segundo especialistas gregos foi um alarme falso. Duas versões tentam explicar a decisão tomada pelo comandante de aterrizar em Atenas. Um papel teria sido encontrado pela equipe de tripulantes com a frase "Encontraram a bomba?" Outra, indica que um telefonema dado à aviação civil do Egito informava sobre a existência de uma bomba naquele avião. As autoridades gregas evacuaram os 85 passageiros e nove tripulantes do Airbus A 320 e revistaram a aeronave sem nada encontrar.