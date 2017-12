Avião em que viajava Kirchner faz pouso de emergência O avião presidencial argentino, que levava Nestor Kirchner à província de Entre Rios, teve de fazer uma aterrissagem de emergência depois que um de seus motores pegou fogo. Ninguém ficou ferido. A Força Aérea informou que o Tango 01 - o avião da presidência - sofreu um sério defeito técnico no motor esquerdo, o que provocou o pouso forçado no aeroporto de El Palomar, nas cercanias da capital. O avião havia partido minutos antes do aeroporto Jorge Newbery, de Buenos Aires, com destino à María Grande, onde Kirchner iria participar das comemorações pelo centenário de fundação da cidade. Uma junta especial vai investigar o que provocou o defeito na aeronave, que é exaustivamente controlada.