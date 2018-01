Avião espião dos EUA chega ao Havaí As peças do avião espião americano EP-3, que fez um pouso de emergência na ilha de Hainan em 1.º de abril, após colidir com um caça chinês, sairam encaixotadas ontem da China e já estão em território americano. As peças chegaram hoje, transportadas por um avião russo Antonov 124, à base aérea de Hickam, no Havaí e devem ser enviadas ainda nesta quarta-feira à base aérea de Marietta, na Georgia (EUA). Segundo a empresa Lockheed Martin, fabricante do avião, serão necessários vários meses para remontar a aeronave.