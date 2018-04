Avião estava em hangar da Força Aérea Argentina De acordo com as investigações, antes de deixar a Argentina, o jatinho passou por duas outras bases aéreas da região metropolitana de Buenos Aires - onde a droga teria sido carregada. O avião chegou de Miami, onde foi alugado, em 5 de novembro. Depois de uma breve parada em El Palomar, seguiu para a Base Aérea de Morón, afastada dos circuito da aviação comercial, onde ficou até o fim de dezembro. De lá, partiu para Cabo Verde no dia 1º de janeiro.