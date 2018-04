Avião etíope com 92 pessoas desaparece sobre o Mar Mediterrâneo

Um avião etíope com 92 pessoas desapareceu no Mar Mediterrâneo, em frente ao litoral do Líbano, pouco após decolar do aeroporto de Beirute e acredita-se que poderia ter caído no mar, informou nesta segunda-feira a "Agência Nacional de Notícias Libanesa" ("ANN").

Segundo a agência, o avião, das Linhas Aéreas Etíopes que ia para Adis-Abeba, desapareceu do radar meia hora após decolar do aeroporto internacional Rafik Hariri.

A agência, que só informou que o avião era um Boeing, estabelece a hora na qual o aparelho perdeu contato com a torre de controle por volta de 0h desta segunda-feira (horário de Brasília).

Entre os 92 ocupantes há cidadãos libaneses, segundo a "ANN", que não falou em números concretos nem de passageiros de outras nacionalidades.