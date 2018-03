Avião explode na pista no Sudão e mata ao menos 28 O diretor de serviços médicos do aeroporto de Cartum disse na quarta-feira (horário local) que o número de 120 pessoas mortas no acidente com uma aeronave da Sudan Airways está incorreto, e que o número oficial é de pelo menos 28 mortos. O general Mohamed Osman Mahjoub disse à Reuters que as autoridades contaram 123 sobreviventes dos 217 que estavam a bordo do avião e que 28 mortos estavam no necrotério local. Isto deixa desconhecido o estado de 66 pessoas que estavam a bordo. Mais cedo, Mahjoub havia dito que 120 dos 217 ocupantes do aparelho morreram. "Há 120 corpos e 97 sobreviventes", disse o general Mohamed Osman Mahjoub à Reuters. A TV sudanesa mostrou imagens do avião em chamas na escuridão, enquanto bombeiros tentavam controlar o fogo com mangueiras. O aparelho, que a TV disse ser um Airbus, transportava 203 passageiros e 14 tripulantes. O subdiretor-geral de polícia Al Adel Ajeb disse à TV local que a operação de resgate dos corpos está complicada porque alguns deles estão estraçalhados e completamente carbonizados. Um passageiro disse que o avião, que vinha de Amã (Jordânia), havia tentado pousar, mas que o comandante suspendeu a operação e avisou aos passageiros que isso se devia ao mau tempo. O avião voou até Port Sudan, na costa do mar Vermelho, antes de voltar a Cartum, cerca de uma hora depois. "Quando tentou pousar houve uma colisão", relatou esse passageiro. No momento do acidente, uma tempestade de areia prejudicava a visibilidade na cidade, segundo moradores. Outro sobrevivente, Al Haj Bashir, disse que o pouso em Cartum "não foi normal" e que ocorreu "uma explosão na asa direita" dois ou três minutos depois da chegada em terra. O ministro dos Transportes, Mabrouk Mubarak Salim, confirmou ter havido uma explosão no motor direito. "Até agora não temos informação precisa, mas achamos que o tempo foi a principal razão do que aconteceu." O incêndio no avião já foi debelado. No auge, o fogo parecia consumir a cabine e a fuselagem. A TV mostrou os tobogãs de fuga abertos nas laterais do aparelho. As autoridades disseram que o piloto ficou levemente ferido, mas que entre os demais tripulantes só um foi achado com vida. Um porta-voz disse que a contagem de sobreviventes está confusa, porque eles acabaram se dispersando e muitos foram embora do aeroporto. Yusuf Ibrahim, diretor do aeroporto, disse à TV que o pouso ocorreu "com segurança" e que já em solo a tripulação chegou a conversar com a torre, que orientou o avião sobre onde taxiar. "Nesse momento uma explosão aconteceu", disse ele. Há cinco anos, um Boeing 737 da Sudan Airways caiu logo após decolar de Port Sudan, matando 104 passageiros e 11 tripulantes. (Reportagem adicional de Diana Abdallah em Londres e Jonathan Wright no Cairo)