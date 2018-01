Avião faz aterrissagem de emergência na Sibéria Um avião russo com 154 pessoas a bordo fez neste domingo uma aterrissagem de emergência em Krasnoiarsk, na Sibéria, depois que se acharam fragmentos de borracha na pista de onde ele havia decolado, informou a agência Interfax. O avião TU-154, da KrasAir, partiu da Ilha de Sajalin, no extremo oriente russo, com destino a Krasnoiarsk. Num controle de rotina da pista do aeroporto de Iujno-Sjalinsk, técnicos encontraram pedaços de borracha provenientes do trem de aterrissagem do avião. O piloto decidiu prosseguir com o vôo para Krasnoiarsk, a cinco horas de distância, mas ativou os procedimentos de aterrissagem de emergência. O pouso foi feito sem problemas.