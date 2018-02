Avião faz pouso de emergência em Washington Um vôo da American Airlines que fazia a rota Nova York - Dallas foi desviado para o Aeroporto Internacional de Dulles, em Washington, depois de um bilhete ameaçador ter sido encontrado a bordo, segundo fontes do aeroporto. "Havia uma ameaça e isto será investigado", disse Paul Malandrino, gerente de operação do aeroporto de Dulles. A porta-voz do FBI, Laura Brow, disse que o avião com 141 passageiros e oito tripulantes fez um pouso normal e foi evacuado devido a uma ameaça, sem dar mais detalhes.