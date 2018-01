Avião faz pouso de emergência por ameaça de bomba Um jato da companhia Delta Airlines que ia da Alemanha para os Estados Unidos fez um pouso de emergência em Dublin, capital da Irlanda, por causa de uma ameaça de bomba, disseram autoridades do aeroporto irlandês. A decisão de pousar foi tomada depois que a tripulação achou um papel no banheiro do avião. A nota sugeria que poderia haver uma bomba na aeronave. A Delta Airlines confirmou esta versão. O Boeing 767-300 estava levando 147 passageiros. Eles foram retirados do avião, para que este pudesse ser verificado. Em abril passado, um vôo da United Airlines que ia de Londres para Nova York passou por um caso idêntico e parou em Dublin. Depois de achar uma nota ameaçadora embaixo de um assento, o avião foi revistado, mas nele não havia bomba.