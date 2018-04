Avião iemenita cai em Comores com 150 a bordo Um avião comercial da companhia aérea estatal do Iêmen, Yemenia Air, caiu no arquipélago de Comores no Oceano Índico com 150 pessoas a bordo, informaram autoridades do país árabe. Aparentemente, o avião, um Airbus A310, caiu a 30 minutos do aeroporto de Moroni.