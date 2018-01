Avião ilegal vindo do Brasil é destruído na Colômbia Um avião bimotor procedente do Brasil e que fazia um vôo ilegal sobre a Colômbia foi obrigado a aterrissar e destruído em terra por tropas da força aérea local, informaram fontes militares. O episódio ocorreu ontem, quando um avião militar detectou a aeronave ilegal, com matrícula falsa e que não tinha plano de vôo, nem autorização para ingressar no espaço aéreo colombiano. "Foi aplicado o procedimento estabelecido para estes casos", explicou o chefe da Força Aérea, general Edgar Lesmez, à imprensa. Segundo ele, o fato ocorreu em uma pista de pouso localizada próxima a Caruru, no departamento (Estado) de Vaupés, a 530 quilômetros a sudeste de Bogotá. De acordo com informes militares, Caruru, que até pouco tempo estava sob o domínio das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) mas foi recuperada pelo Exército, era um povoado utilizado como centro de operação para o narcotráfico.