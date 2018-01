Avião indiano é desviado para base militar de Dubai por razões de segurança Autoridades dos Emirados Árabes Unidos desviaram um avião de passageiros das linhas aéreas da Índia para uma base militar de Dubai, por razões de segurança, informou nesta quarta-feira a agência de notícias local "WAM". A agência não deu detalhes sobre o tipo avião, nem o número de passageiros. Mas informou que a aeronave foi desviada na terça-feira à base de al-Manhad, em Dubai, para "sua segurança". Especialistas inspecionaram o avião e as bagagens na base de Manhad. Os passageiros foram transferidos ao aeroporto de Dubai para as providências legais de entrada no país.