Avião israelense ataca campo de treinamento palestino Um avião israelense disparou dois mísseis contra um campo de treinamento no sul da Faixa de Gaza nesta quarta-feira, informaram oficiais das forças de segurança palestinas e testemunhas locais. Os oficiais palestinos disseram que a base, no assentamento judeu evacuado de Neve Dekalim, é administrada pelas Brigadas Abu Rish, afiliadas à Fatah, facção do presidente palestino Mahmoud Abbas. O Exército israelense emitiu um comunicando afirmando que a aeronave atacou um prédio usado pela Fatah para "planejar e organizar ataques terroristas".