Avião israelense é evacuado após alerta de fumaça a bordo Um avião da companhia israelense El Al que transportava 128 passageiros com destino a Zurique teve que suspender os trabalhos de decolagem no aeroporto internacional Ben Gurion, próximo a Tel Aviv, após ser detectado "um forte cheiro de fumaça" que, segundo a empresa, se deve a restos de detergente no motor. A companhia aérea informou em comunicado que os passageiros do aparelho, um Boeing 737, tiveram que sair do avião pelos dispositivos de emergência. Cinco passageiros foram levados a centros médicos para atendimento. Não se sabe se o estado deles é grave. Uma investigação preliminar realizada pela companhia aérea revelou que a causa do fumaça foram restos do detergente que ficaram no motor do avião após ter sido submetido a um tratamento de rotina na semana passada. A companhia se comprometeu a facilitar aos passageiros outro avião para serem levados a seu destino.