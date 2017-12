Avião israelense faz aterrissagem de emergência em Atenas Um avião de passageiros de uma empresa aérea israelense que voava de Tel Aviv para Paris realizou na tarde deste domingo uma aterrissagem de emergência no aeroporto internacional de Atenas, episódio que não deixou feridos. Os administradores do aeroporto disseram que o piloto do avião informou às 14h50 de Brasília à torre de controle que havia sido detectado um problema técnico que tornava necessária uma aterrissagem. O aeroporto entrou em alerta para receber o Boeing 757, que antes de aterrissar realizou manobras sobre Atenas para esvaziar o tanque de combustível. O avião aterrissou pouco depois sem nenhuma complicação e os 230 passageiros estão em boas condições, afirmaram as autoridades. O aparelho será avaliado para constatar se está em condições de continuar com sua viagem para Paris.